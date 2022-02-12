港议员吁勿以偏见抗拒国家帮助

香港第五波疫情持续恶化，议员梁美芬说，只要港人齐心配合，不要再以个人的偏见抗拒国家的帮助，深信香港成功达致动态清零指日可待。

根据《星岛日报》报道，梁美芬说，香港上下对冠病病毒奥密克戎和德尔塔的认识很少，奥密克戎的传播力高，市民排队检测时容易交叉感染，而戴口罩、社交距离和大规模检测都是对付旧病毒的经验。

梁美芬说，世界其他地方好像只有“失败”的数据，没有成功的经验，唯一可能有足够时间找办法对付奥密克戎及德尔塔等变异病毒的只有中国大陆专家，因为中国大陆基本上控制疫情，给予专家时间研究变异病毒。

她还说，国家队已准备赴港协助港队一齐击退疫情，只要港人齐心配合，不要再以个人的偏见抗拒国家的帮助，深信香港成功达致动态清零指日可待，通关可见曙光。

梁美芬建议，抗疫控制权及策略应由大陆的专家和香港专家共同制定，以通关为目标，在港执行，并对于疫区发布红黄警示，提醒市民除必要情况外减少外出，以免被感染或感染他人。

她还说，可容纳超过15000人的方舱医院刻不容缓，在扩建落成前，政府应租用酒店或租用适合场地安置确诊市民。对于政府降低强检屋苑或出院标准，她则认为会增加家居及社区的风险。她呼吁市民摒弃偏见，在危机当前放下自我，配合抗疫政策，同心抗疫。