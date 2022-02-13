大陆将派检测人员赴港并援建隔离设施

中国国务院港澳事务办公室宣布，中央有关部门和广东省将根据港府提出的需求，派专家组赴港协助工作，也向香港派遣核酸检测人员，并且援建社区隔离及治疗设施。

港澳办在官网上说，昨天（12日）下午在深圳召开的大陆与香港疫情专题交流会，分析了当前香港疫情形势，认为冠病病毒特别是奥密克戎变异株仍在香港社区快速蔓延，确诊病例持续大量增加，医疗系统承受重压，疫情尚未见顶。

国务院港澳办、国家卫健委、国家疾控局、香港中联办，广东省政府和深圳市政府、香港特别行政区政府有关负责人与会。会议由国务院港澳办副主任黄柳权和香港特别行政区政府政务司司长李家超共同主持。

港澳办公布，黄柳权再次传达了中央领导关于全力支持香港抗击疫情、确保对港物资供应等工作的指示精神，强调中央有关部门和广东省将采取一切必要措施支持香港扼制疫情快速蔓延势头，尽快稳控疫情。

会议决定，中央有关部门和广东省将根据特区政府提出的具体需求，派遣专家组赴港协助工作，向香港派遣核酸检测人员，援建社区隔离及治疗设施，提供快速抗原测试包等医疗物资，保障鲜活食品、蔬菜和其他生活必需品供港。会议还决定，双方成立若干工作小组对接落实相关工作。

香港《星岛日报》今天（13日）引述消息人士报道，大陆打算派数千名采样人员赴港，并对于将样本带回大陆化验进行研究。报道也引述香港专家报道，样本如果在大陆进行化验，料可取得更大效率。

消息人士也透露，政制及内地事务局长曾国卫将负责推动整体提升检测能力执行工作担起重任，因他与大陆关系良好，获大陆信任。

政务司长李家超昨天在会后返港，并在记者会上说，任何检测方案，香港会积极去做。香港《明报》引述消息人士报道，其中一个可能会出台的方案在港实施中小区封闭检测，将全港18区“拆细”（分开来）封区强检，或在某区有大规模爆发时围封检测。