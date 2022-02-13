中纪委机关报介绍光大朱慧民案：两小时拘10人

中纪委机关报《中国纪检监察报》昨天（12日）发文介绍中国光大实业集团董事长朱慧民的案件细节，并公布10名与此案有关的人士，在两小时内于四省同步展开的行动中被拘留。

《中国纪检监察报》在文章中说，中国光大集团上周四（10日）召开2022年全面从严治党工作会议。光大集团也制作关于朱慧民案和光大银行南宁分行行长周江涛案的警示教育片，运用典型案例推进以案促改、以案促建、以案促治。

在朱慧民案中，驻光大集团纪检监察组聚焦金融风险背后的违纪违法问题开展监督检查，经内部审计发现，朱慧民在光大银行深圳分行担任党委书记、行长期间，曾审批发放并形成不良贷款业务，数额巨大。结合信访反映的相关问题，驻光大集团纪检监察组认为这背后可能存在腐败问题，可查性较强。

朱慧民被发现在光大银行工作期间涉嫌违法发放贷款，在光大银行和光大实业工作期间通过亲属收受四家客户企业3000余万元（人民币，下同，636万新元），还涉嫌收受价值4000余万元别墅，与企业老板存在巨额经济往来。

文章指朱慧民在光大系统任职近20年，跨郑州、福州、深圳、北京等多地，加之其负责的授信贷款审批、投资融资等业务关联企业动辄数百家，业务往来频繁，给查清违纪违法问题、调取证据增加极大难度。

文章也说，驻光大集团纪检监察组在初期的办案力量有限，朱慧民案因而由黑龙江省监委管辖，并由驻光大集团纪检监察组与黑龙江省纪委监委联合办案。

驻光大集团纪检监察组也用了四张A3纸拼接绘制了案件脉络图，呈现朱慧民的人物关系、工作履历、人脉情况，包括裙带系、老乡系、老板系。

黑龙江省纪委监委朱慧民案专案组成员说，在中央纪委国家监委监督检查室的统筹协调下，相关地区和部门提供支持，他们在四省同步行动，两小时之内安全高效控制涉案人10名。黑龙江省监委也先后赴12省24个城市开展工作，高标准高质量推进案件查办工作。

朱慧民也被指在以权谋私时多通过专业操作将贷款、融资、投资行为等披上合规合法“外衣”，涉及代持亲属数十人、隐匿资金账户近千个，资金往来关系复杂。文章说，针对这一情况，专案组专门抽调12名金融审计人员，从公司账目、银行流水等切口入手，认真全面梳理其经济往来，判断其投资必要性、合法性以及投资款性质等，为后续工作筑牢坚实基础。

朱慧民今年56岁，2020年因涉嫌严重违纪违法而被查，去年被开除中共党籍和公职。