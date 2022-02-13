台媒：CPTPP会议周四召开讨论两岸入会申请

台湾媒体披露，《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）执委会视讯会议将在周四（17日）召开，届时将讨论台湾、中国大陆与厄瓜多的新入会申请案。

据台湾《自由时报》今天（13日）引述府院知情官员披露上述信息。知情官员认为，暂时不必揣测中国大陆在未来是否会有动作，包括是否会干扰台湾入会，并说台湾政府目前是做好自己应有的准备。消息人士称，台湾政府将就与两岸入会案同时讨论的变数进行沙盘推演。

据报道，在台湾宣布解除对日本福岛等五县食品的进口管制后，台湾政府目前正与日本进行后续协商，日本可望支持台湾加入CPTPP并进一步帮助台湾入会，但要顺利入会须取得CPTPP总计11个成员的一致共识，台湾正积极与各成员协商，争取支持。

行政院政务委员邓振中对此说，CPTPP一向不对外宣布开会时间及议程，他无法确认，台湾能做的就是把自己准备好，持续努力积极争取会员支持。

据台湾联合新闻网报道，也是行政院经贸谈判办公室总谈判代表的邓振中也说，无论CPTPP是否开会，台湾一向争取会员支持，当然要努力、积极。

中华经济研究院WTO（世贸组织）及RTA（区域贸易协定）中心副执行长李淳认为，若真的本月召开执委会，应该主要是为处理英国申请案，如果顺带讨论三个新入会申请的后续，也很合理。

李淳分析，目前观察三个新入会申请都还在很初期的阶段，而CPTPP鼓励有意加入的经济体与各缔约方进行咨商，以解决各缔约方对相关领域的问题或关切，“这就是为什么福岛食品现在要处理，福食本来就要处理，只是时间点上明显是配合CPTPP的进展。”

李淳指出，对台湾而言最大问题就是中国大陆因素，假设大陆在会上透过代理人主张台湾因具政治问题应先搁置其入会案，关键就在日本、澳洲如何回应如此主张。不过，他乐观认为，这次会议应不会出现台湾入会案现在就被搁置的问题，而中国大陆也还没释出什么善意，单纯主张无法改变CPTPP主导成员的立场。

李淳也预计，这次会议应该会谈论一些协调事项，对新入会案不会有具体结论。