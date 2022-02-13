博主拿不出彩礼女友被强行拖走 警方介入处理

中国宁夏银川一名女生疑被强行从男友家被拖走，期间还被殴打，原因是家人不满两人婚事。当地警方回复媒体称已介入处理。

一名B站宠物博主“九品芝麻铲屎官”昨日（12日）发布一段视频， 指女友家人因不满他拿不出50万（人民币，下同，10.6万新币）彩礼不同意婚事，将他女友强行拖走。视频中女生躺在地上被拉起一只脚拖拽，另一人还拿出衣架数次殴打她，最终女生被塞进车里带走。

这名博主写道，自己和女友在一起已经6年了，通过努力去年有了自己的房子，开始计划成立一个家庭。为了让女友母亲放心，房子的名字填了她的名字。

然而两人的婚事仍然遭到了强烈的反对。博主称，女友家人不同意婚事：“除非50万彩礼，就算把我们的房子卖了也得凑够。”

极目新闻报道，事件发生在发生在宁夏银川，当地警方确认当事女子被女方家属从屋里拉了出去，警方已经介入处理。

事件迅速登上微博热搜榜，目前“#博主称拿不出50万彩礼女友被强行拖走”的话题已有3.3万亿阅读量。

有网友指出，女生之后在B站的留言逻辑不通，如称家人“真的挺疼我”、“衣架打着不疼”等不像是本人所发，担心她的账号已被家人控制。

“九品芝麻铲屎官”的账号则在今日凌晨于B站发布动态称：“事情已经告一段落，感谢大家关心。”

然而因为该博主之前发文从来不用句号，且文内并未清楚交代事件进展，不少人都怀疑登录账号的并非本人，希望官方介入调查。