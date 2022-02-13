港护老院职员哭诉被困五天无救援如同等死

香港一家护老院爆疫，不仅有年长者确诊患上冠病，10名职员也发烧感到不适，其中一名职员在护老院外嚎哭向记者求救，哭诉他们之前困在护老院五天没有得到救援，如同等死。

据香港01昨天（12日）报道，香港正面对第五波冠病疫情，疫情迅速扩散，当地多架护老院舍爆疫，其中深水埗温暖护老院早前有四名年长者确诊，其中一人已过世。感到不适的10名职员昨天下午2时许报案称，他们发烧，有喉咙痛，咳嗽也感到不适。消防处派出多辆救辆车到场戒备，大批身穿防护衣的人员也进入老人院。

一名护老院女职员步出正门时情绪激动，哭诉自己及另外九名同事已被困于老人院五天，在护老院的年长者早前已经全部撤离，职员们则被安排在护老院内等候，但至今仍未送往隔离营，也没有人送饭，并申诉救护车不会将他们送院。香港01指出，昨天下午约5时，仅一名职员被安排上救护车。

这名职员说：“2月8日已经爆发了，现在仍不送我们去隔离，又不准我们回家，又没有食物又没有人来围封强检，什么都没有。”她也指出，护老院年长者全被撤走，质问：“剩下我们10个员工等死吗？”

女职员也说，她前一晚的快速测试结果是阴性，护老院内有食物，但自己不敢脱下口罩吃。她之后返回护老院，并双手合十，希望记者能提供协助。

香港卫生署之后在答复媒体询问时说，一般而言，卫生防护中心在识别出冠病病毒病阳性检测个案的密切接触者后，并不会强制他们留在工作地方等候检疫安排。

