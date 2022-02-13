CPTPP台湾入会申请案 学者：日本若能表态最关键

针对台湾申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），学者认为若日本愿意替台湾发声，表态可先行和台湾进行双边谘商、政治议题最后处理，对台湾将较为有利。

台媒披露CPTPP执委会视讯会议将在周四（17日）召开，届时将讨论台湾、中国大陆与厄瓜多的新入会申请案。

中华经济研究院WTO（世贸组织）及RTA（区域贸易协定）中心副执行长李淳接受《中央社》采访时说，依照CPTPP入会规则，新成员加入CPTPP分为两个重要阶段，第一阶段目标是成立工作小组，第二阶段是申请者提出承诺进行谈判，和各成员达成共识、签署入会。

台湾目前还处于第一阶段初期，至少要和八个CPTPP批准成员进行双边谘商，针对双方关切事项提出解决方案。目前台湾已经解决日本福岛食品进口议题，但也只完成八分之一，剩下七个成员会怎么回应台湾提出双边谘商的要求，将受日本等重要成员态度影响。

李淳表示：“日本对台湾加入CPTPP的影响力绝对超过八分之一。”

若重要成员持保留态度，部分地区可能会因顾虑中国大陆方面而拖延和台湾接触、延后启动咨商程序，台湾入会申请案就可能被推后。若日本愿意为台湾发声，例如表态各地区可先行和台湾进行双边谘商、政治议题最后处理，对台湾将是较有利的情况。

李淳说，近年中国大陆经济实力持续增强的同时与他国的经贸摩擦也增加，这或许对台湾也有利，但有利到什么程度，还得看主要成员国的态度。他也不排除中国大陆可能会为影响CPTPP主要成员态度出招，例如解除对澳洲龙虾或其他商品进口禁令等。