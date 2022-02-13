宁德时代针对网络恶意谣言报警

中国锂电池巨头宁德时代官方公众号今日（13日）发布声明称，近期网络平台相继出现关于宁德时代被美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等一系列恶意谣言，引发市场误解曲解，影响企业声誉。

声明称，谣言无事生非、毫无根据，性质恶劣。为维护企业正当权益，公司昨日（12日）已向公安机关正式报案，将对造谣者依法追究法律责任。

澎湃新闻网报道，本月8日曾出现“宁德时代正在美国向专业机构求助，咨询其被美国制裁的可能性”等网传消息，宁德时代当时回应称：“这是不实信息”。

宁德时代今年1月发布的业绩预告仍保持成立以来的最高盈利水平，净利润连续第三年创下历史新高，但今年2月以来，股价却持续震荡下跌，累计跌幅近15%，已蒸发市值近2000亿（人民币，下同，约424亿新元）。

本月10日，在深圳挂牌的宁德时代股价一度大跌超过8%，跌破500元关口，创下2021年10月来新低，成交额超100亿元，半天内市值蒸发超过1000亿元。

除了负面消息，国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线近日投产，每条产线每年可生产5000台30kW“容和一号”电池堆。这一技术突破为电力行业大规模、长时间储能提供了新的解决方案。有观点认为，该技术的大规模应用或将影响宁德的估值。