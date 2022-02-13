薇娅传今年3月复出 前助播团队昨日开播

中国淘宝“直播一姐”薇娅去年底涉偷税漏税被查处后销声匿迹，有消息指她或于今年3月复出，薇娅的前直播团队也于昨日（12日）通过新淘宝账号进行直播，迅速引起关注。

综合新浪科技、搜狐网等报道，36氪传媒昨日引述多个独立信源称，薇娅正在谋求复出，或最晚于今年3月在淘宝重新开播。不过36氪网页的原文目前已被删除。

报道引述一名业内人士消息称，薇娅的店铺会在淘宝恢复上线，未来仍旧以直播的形式展开工作，账号名称和粉丝不会改变。记者向薇娅老公董海锋名下公司谦寻控股求证，对方对此表示“不清楚”。

据谦寻前员工透露，薇娅于去年12月停播后，直播团队并未解散或裁员，放假一周后就恢复了工作，目前暂时服务于其他主播。

与此同时，薇娅的原助播团队也在淘宝开设新直播间“蜜蜂惊喜社”，昨日晚上7点半开播，大约五小时的直播吸引了103.9万人观看。仅一场直播之后，该账号就吸引了26.96万粉丝，“薇娅回来了”的消息也开始在粉丝群内流传。

该团队在开播时自我介绍称：“不管你们认不认识我们，我们是一个全新的直播间。”

不过报道指出，尽管行业内不少人都听闻了薇娅复出的消息，但政策方面目前并无新的变动。一名接近浙江税务机关的业内人士告诉36氪：“第四波对于主播和机构的惩处仍未结束，针对逃税主播的处罚，目前也并没有松动的迹象。”

据公开资料显示，杭州市税务局稽查局去年12月对薇娅涉嫌偷逃税问题进行了查处。经查明，网络主播薇娅在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元（人民币，下同，1亿3600万新元），其他少缴税款0.6亿元，依法对薇娅作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。

对于被罚一事，彼时薇娅致歉并回应称，“完全接受税务部门依法对我做出的相关处罚决定，并将积极筹措资金在规定时间内完成补缴税款、滞纳金和罚款”。随后，薇娅微博、抖音号、淘宝直播间相继被封。