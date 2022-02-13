中国人大代表提案建议加快推进“尊严死”立法

有中国人大代表提案建议加快推进“尊严死”立法进程，国家卫健委答复称，“尊严死”相关法律、医学、社会伦理学界仍存在争议，社会认识还不统一，目前存在较多困难。

据国家卫生健康委员会网站2月9日消息，卫健委针对十三届全国人大四次会议人大代表《关于加快推进尊严死立法进程的建议》进行了答复。

文中提到，人大代表的提案中，提及的实施“尊严死”一定程度上与安宁疗护的理念相近，即在疾病终末期患者弥留之际不再采取过分的延命治疗，采用安宁疗护给病人以临终关怀，让他们自然而有尊严地离开世界，从而最大限度地免除患者临终难以忍受的痛苦，也减轻患者家庭和社会的经济负担。其中一些内容可以通过推进安宁疗护工作得以实现。

然而，对于尊严死立法，相关法律、医学、社会伦理学界仍存在一些争议，社会认识还不统一，目前还存在较多困难。卫健委将继续广泛听取有关专家及社会各界意见，加强与相关部门的沟通，深入研究相关工作。

提案中关于立法明确尊严死的目的、明确“无效医疗”概念、严格限制适用对象、严格限制审批和许可程序、严格限制实施者等相关具体内容，对于推动安宁疗护相关工作具有很好的参考价值，卫健委将在相关工作中研究借鉴。

文中也提到针对建立和健全“临终关怀”机制的建议，卫健委答复说，接下来会进一步扩大国家安宁疗护试点，扩展安宁疗护服务覆盖范围，最大程度提升临终患者生命质量。