林郑开会敲定五小组召集人与大陆对接以应对疫情

香港特首林郑月娥昨天（13日）召开内部高层会议，并敲定五个工作小组的特区政府召集人，与中国大陆的相关中央部委和广东省政府代表对接，加紧落实具体工作，以应对香港愈趋严峻的第五波冠病疫情。

特区政府昨晚11时37分在官网上公布，林郑月娥召开内部高层会议，目的是为全速跟进前天由香港政务司司长李家超和中国国务院港澳事务办公室副主任黄柳权共同主持的大陆与香港疫情专题交流会取得的共识和成果。

林郑坦言，第五波疫情来势汹汹，令当前香港情况极为严峻，也大大超出了特区政府的应对能力。她说：“近日确诊个案数字暴升，已令检测呈阳性的市民须等候较长时间才获安排进入隔离设施，情况极不理想，特区政府深感不安和抱歉。我们除尽快启动与内地的工作小组对接争取以各种方法提升检测能力和隔离设施外，也会马上推出纾缓在家等候接受隔离市民的焦虑的措施，包括为有关市民提供资讯包、设立专门热线以解答他们的疑问、提供线上诊断服务等。食物及卫生局联同医院管理局会尽快敲定并公布详情。”

林郑在会上进一步安排多位局长分管各项与大陆对接跟进的具体工作，分别为：

（一）食物及卫生局局长陈肇始教授将负责流行病学专家工作小组，会联同卫生署和医院管理局及香港专家与大陆专家对接有关协助香港进行病理排查和分析工作；

（二）政制及内地事务局局长曾国卫将负责提升核酸检测能力工作小组，包括统筹全港的社区检测设施及配套工作；

（三）发展局局长黄伟纶将负责联系并配合大陆援建社区隔离及治疗设施工作小组，包括在香港物色地点增设相关设施；

（四）商务及经济发展局局长邱腾华将负责医疗物资保障工作小组，包括协调由大陆供应大量快速抗原测试包、病床、隔离及治疗设施的家具、口罩、保护装备等抗疫物资有序到港，并分配至相关部门、机构及居民使用；

（五）运输及房屋局局长陈帆将负责确保其他由大陆供港物资供应工作小组，包括协调有关鲜活食物、蔬菜和生活必需品等的供港货运具体安排。

各分管局长会动用其辖下的部门同事投入相关工作，并负责适时向外界发放信息，让社会大众更好掌握抗疫措施的进度和成效。李家超会负责统筹各工作小组制订和落实具体安排，向行政长官汇报，并按需要与大陆机关再召开专题交流会。

林郑说：“中央一直是香港特区最坚强的后盾，在第五波疫情发生后多次向我传达了中央领导对香港市民的关切和对香港抗疫的全力支持，我谨代表特区政府和全港市民表示由衷谢意。负有抗疫的主体责任，特区政府定当竭尽所能，贯彻‘外防输入、内防扩散’的策略，以‘动态清零’为目标，用好中央在抗疫经验上的指导和人力物资的支援，进一步提升‘早发现、早隔离、早治疗’的能力。”

“面对如此严峻的疫情，我们十分理解市民的焦虑。特区政府定当上下同心，竭尽所能，推进并加强现行各项防疫抗疫措施；而凭借中央及广东省和深圳市政府通过以上工作小组对香港的全力支援，我深信有关措施将更能发挥作用，加以遏制疫情。与此同时，尽快提高本港疫苗接种率为重中之重的工作，特区政府会继续增加疫苗接种地点、招募更多医务人员为安老院友注射疫苗、把接种科兴疫苗的最低年龄降至3岁、推行‘疫苗通行证’等，以达致接种率超过九成为目标，巩固香港的防疫屏障。”



林郑也告诉市民，特区政府会全方位加强向社会发放防疫抗疫的即时资讯，让市民紧贴疫情最新发展和政府相应措施，并提高警觉，及时澄清不实谣言。香港电台作为公共广播机构，会通过其电视和电台频道及网站，配合相关工作。“我呼吁市民保持信心，继续全面配合特区政府的防疫抗疫措施，减少外出，注重个人卫生，做好防护，避免感染。”