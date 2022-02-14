台选手黄郁婷冬奥后打算退休：身心都累

台湾竞速滑冰选手黄郁婷昨晚出战北京冬奥竞速滑冰女子500公尺赛暂居第九，她前天（12日）受访时表达退意，自称“不管是身体还是心理层面，其实都很累”。

综合台湾《自由时报》及ETtoday新闻云报道，黄郁婷曾是“滑轮溜冰天后”，是2010年广州亚运金牌得主，也是1000公尺世界纪录保持人，为圆奥运梦，她由滑轮溜冰转战冰刀的竞速滑冰，并在上届平昌冬奥首度取得参赛门票。

今年北京冬奥是黄郁婷第二次参加冬季奥运，她也一口气拿下500、1000与1500公尺三张参赛入场券。

黄郁婷在此次北京冬奥前夕因在个人社交平台贴出穿中国大陆国家队服的视频，在台湾引起网民炮轰。她过后删除视频并解释，衣服是大陆队好友所赠，并表示运动“没有国籍之分”，但无法平息网民怒火，许多人呼吁让她退赛，甚至有台湾执政党议员呼吁“当她不存在”，不过，她仍在开幕式担任中华台北代表团入场旗手。

台媒报道称，黄郁婷前天接受媒体视讯采访时哽咽回应：“尤其经历这次事件之后，我更加确定，就是够了。奋战了这么多年，我觉得差不多了，不管是身体还是心理层面，其实都很累。”

对于之前因穿中国大陆队服引发外界反弹，黄郁婷也澄清，她的想法没有大家讲得这么复杂，更不是什么精心策划。

报道称，黄郁婷在本月17日还有压轴第三项的竞速滑冰女子1000公尺，预计她将在所有比赛结束后，公开发文说明一切。