胡锡进：对谷爱凌的宣传不宜拔高

代表中国参赛的归化选手谷爱凌在本届北京冬奥会上人气超高，在中国互联网刮起“谷旋风”，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进提醒，舆论对她的宣传要适度，应局限在体育成功和奥运精神范围内，不要往爱国主义方向靠。

胡锡进昨晚（13日）在个人微博发文说，为谷爱凌代表中国队赢得金牌而由衷高兴，但同时要提醒，像“为国争光”这样的说法宜少用，代之以“为中国队争光”更加妥当。

他解释说，谷爱凌刚满18岁，至少今后几年她的生活基地大概率要在美国，她未来怎么确定自己的国籍归属，在自己的人设中如何展现国家认同，都有不确定性，“中国舆论对她的宣传要预留一个模糊地带，防止未来被动”。

谷爱凌据报已揽下代言广告近30家，成为商家炙手可热的代言宠儿，胡锡进认为，她给中国公众带来了快乐，她就无愧于商业回报，但要尽量减少政治因素的加入，谷爱凌做那样的载体是有风险的。

对于国籍疑问，谷爱凌本人并未公开澄清，她本月8日在记者会回应相关问题时说，“我一直直言不讳地感谢美国和中国，是他们让我成为现在的我……我的使命是将体育作为一种团结的力量，让它成为一种促进国家间联系的形式，而不是把它作为一种分裂的力量，这样才能让每个人都受益……我在美国是美国人，在中国是中国人”。

针对谷爱凌上述说法，胡锡进认为，这是谷爱凌的真实自我定位，她很希望能够这样走通，但现实未必能如她所愿，中美关系恶化致使这样的通道几乎被封死，法律问题也难逾越。

他最后提醒，未来谷爱凌很可能面临艰难选择，“在谷爱凌的问题上，中国的国家荣誉和信誉不能有风险，国家的回旋空间一定要大于任何人的选择空间”。