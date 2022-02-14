香港6岁男童高烧求诊却无床位

香港一名6岁男童高烧不退，一度抽筋，到急诊室求诊却被要求在户外的帐篷等候区等待，但医生称没有床位，建议他们在帐篷区等候两日。

《明报》报道，男童的父亲卢先生与妻子曾到访元朗广场需要进行检测，上周五（11日）两岁的小儿子与卢太太、外佣三人同时出现发烧症状，于是前往医院急诊室求医。他们在帐篷搭建的等候区等了八个小时，医生经电话诊治，外佣及男童母亲留了深喉唾液样本，三人便取药回家。

当天晚上，卢先生6岁的大儿子又发了高烧，卢先生便带他到急症室，但等了八小时仍未获医生致电。长子体温回落至37度左右，二人留了深喉唾液样本，卢先生带儿子回家。

次日，两个儿子都再度高烧，长子服退烧药无效，更高烧至40度，一度抽筋，夫妇召救护车送他入院。三小时后医生致电问诊，医生建议长子入院，但称没床位，建议他在户外帐篷隔离区等两天。

卢先生认为建议不合理，质疑等候区连床也没有，难道要在硬椅子上等两日？

香港本月11日一名4岁男童突然猝死，后被发现对冠病呈初步阳性反应，若检测后被证实确诊，将成为香港首名染疫死亡的儿童。昨日又传出消息，指一名3岁女童染疫后病情加剧，或需要使用人工肺。香港儿童重症以及死亡病例引起关注。

香港01报道，香港政府昨日宣布，5岁或以上的儿童可接种科兴疫苗，而5至11岁的儿童从2月16日起也可接种复必泰疫苗。