星巴克中国驱赶店外吃饭民警 网民刷差评抗议

有中国网民爆料，星巴克中国重庆店驱赶了一名在店门口吃饭的民警，声称影响品牌形象。不少中国网民给涉事门店刷差评抗议。

据上游新闻今天报道，有网民昨天（13日）在社交平台发帖：@星巴克中国 @星巴克重庆你们好大的官威啊。@平安重庆的民警不配在你门口吃饭是不是？

帖中发布的一张朋友圈截图内容显示为：“今天执勤在磁器口游客中心旁边（原景区入口重庆沱茶对面）星巴克门口吃饭，星巴克员工看到吃了一半的我们，说你们能换个地方吃吗？你们这样会影响我们的品牌形象。不知道什么水平的公安能配得上这高大上的星巴克”。

一名不愿透露姓名的星巴克内部人士透露：“重庆这边已经明确不允许发声，要采访只能找星巴克总部，只有星巴克中国才能发声。”

星巴克中国相关人士告诉记者，目前已由相关部门启动了内部调查，调查结果将随后公布。

经记者调查，重庆磁器口有一家星巴克后街店，位于重庆市沙坪坝区幸福街89号磁器口后街。在某点评网站有不少差评，总分3.7分。而距离其最近的另一家星巴克沙磁巷门店，总分为4.3分。

驱赶民警事件曝光后，网友集中到某点评网站该门店下打半星。有网友愤怒留言：啥气质配得上在你门口吃饭？一个廉价咖啡谁给你的优越感。