港府拟向防疫抗疫基金注资270亿港元

香港特区政府今天（14日）向立法会财务委员会（财委会）提交文件，申请向“防疫抗疫基金”（基金）注资共270亿（港元，下同，约46.6亿新元），以推出共48项第六轮基金措施，支援受疫情和收紧社交距离措施影响的行业及人士。

综合香港特区政府新闻公报与网媒香港01报道，此次餐饮业所得资助再度加码，合资格持牌人最多可获50万元资助。

每辆专营巴士、本地渡轮、电车、的士、红色小巴、绿色小巴、非专营巴士、学校私家小巴、出租汽车、跨境巴士及跨境出租汽车可获一笔过3万元的非实报实销津贴。

计划也首次涵盖政府合约承办商、私人楼宇和工商物业的前线清洁及保安人员，以及安老院、残疾人士院舍的员工，基金会为有关人士提供每月2,000元的津贴，为期5个月。

另外，基金首度推出临时失业支援，向第五波疫情以来导致暂时失业并在申请时已失业不少于一个月的中低收入全职或兼职人士（失业前的月薪不超过3万元），提供划一的一次性1万元临时失业支援。

财委会将于2月15日以网上会议形式审议这项拨款建议。

预计这一轮基金能为约6万7000个商户和75万名人士提供支援。待财委会批准向基金注资后，各负责执行的政策局和部门会尽快敲定各措施细节，落实推行。大部分措施可在财委会批准向基金注资后一个月内接受申请。