张艺谋妻子发文：一开始就不支持他当开闭幕式总导演

北京冬奥会开幕式收获舆论好评，但总导演张艺谋的妻子陈婷今天（14日）凌晨在社交平台发长文，讲述作为其家人背后的感受，指张艺谋在开幕式筹备期间用近乎疯狂的工作强度消耗生命，她从一开始就不支持张艺谋当冬奥开闭幕式总导演等，引起舆论关注。

71岁的张艺谋曾执导过北京2008年奥运会开闭幕式，本届北京冬奥会开闭幕式也是由他担任总导演，他也因此成为世界首位执导夏奥和冬奥开闭幕式的“双奥”总导演。

陈婷今天凌晨4时许在个人微博发文说，“2022冬奥会顺利开幕了。我想大概没有人会像我这样盼着大会结束的吧。对不起我没有那样的大格局也不懂所谓的使命感，从一开始我就不支持他当冬奥开闭幕式总导演。”

她在文中披露张艺谋备战冬奥会的工作状态，并称“把每一天都排满，除了睡觉”“吃饭吃很少”等自残式的工作节奏她实在看不下去，每天都提心吊胆害怕他突然倒下却又无能为力。

她还写道，张艺谋完全没有意识到自己是在用近乎疯狂的工作强度和极度不健康的生活方式消耗自己的生命，临近开幕式最后几个月都是靠药在维持才能说出话，连续几天发高烧忽冷忽热盖两层被子白天工作量丝毫不减，“成功背后的代价是什么？是正常的生活，是休息的时间，是健康，是生命！”

陈婷坦言，她所没有办法发自内心的支持张艺谋作为开闭幕式总导演的工作，她最后写道，“冬奥接近尾声，一切圆满而成功。这是我泱泱大国国运昌盛和所有辛勤努力的工作人员共同付出的结果。大家都说只要导演在现场我们就安心了，我知道他不会就此止步，只是默默地希望孩子的爸爸可以健健康康陪伴我们很久很久。。”

对于陈婷突然发布的上述内容，不少网友留言表示，张艺谋是中国及中国人的骄傲，真心希望张艺谋健康快乐，也向家属致敬，感谢他们的默默付出。

但也有网民对她发表这些言论的初衷表示不解，认为此举有点矫情，是给张艺谋拖后腿，甚至拉低了张艺谋的格局，“青史留名，是要有代价的”。

也有网友认为，虽然知道她是心疼丈夫，但在冬奥会期间发这个内容不适合，“西方媒体很快就又有编排中国的素材了”。

现年40岁的陈婷曾是舞蹈演员，是张艺谋的第二任妻子，为张艺谋生育三个子女。2013年5月，张艺谋夫妇因“超生”被罚款共计人民币748万余元（约150万新元）。