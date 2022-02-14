中国第二轮“双一流”建设名单公布 上榜高校与学科不单独区分

中国教育部今天（14日）公布第二轮“双一流”名单，不再专门区分一流大学建设高校和一流学科建设高校。

根据中国教育部官网公布的《第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单》，建设高校共147所，新增山西大学等七所高校；建设学科中数学、物理、化学、生物学等基础学科布局59个、工程类学科180个、哲学社会科学学科92个。

其中16个整体发展水平相对一般，可持续发展能力、成长提升程度都不突出的学科在这一轮中虽然没有被调出，但必须进行约谈整改，并给予公开警示，2023年将接受再评价。

与以往不同，第二轮建设名单不再专门区分一流大学建设高校和一流学科建设高校。

红星新闻报道，教育部在发布会上对此回应称，“双一流”重点在“建设”，学科为基础，而不是人为划定身份、层次，派发“帽子”，更不是在中国高校中划分“三六九等”。新阶段“双一流”建设更应当坚持以学科为基础，淡化身份色彩，探索自主特色发展新模式，引导各高校在各具特色的优势领域和方向上创建一流。

不过，北京大学、清华大学将对自主建设的学科自行公布。

对于这两所高校“特殊”的存在，教育部发言人回应称，这是为了稳妥开展自主权扩大的工作，三部委报请国务院同意，先行赋予北京大学、清华大学两校学科建设自主权。

之所以对两校进行放权，其出发点主要有三个方面的考虑。一是两校学科建设可不拘泥于一级学科，建设数量在现有基础上自主确定优化；二是对两校实行目标管理，权责匹配，明确冲顶世界一流的阶段性梯次目标、标志性成果及时间节点；三是两校要建立适应内涵建设和长远发展的自我评价体系、内部约束机制和治理体系。