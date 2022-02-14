联电苏州厂有员工疑似感染冠病 生产暂停

江苏省苏州市昨天出现本土冠病确诊病例，防疫升级。与台积电并称为“晶圆双雄”的晶圆代工大厂联华电子今天（14日）公告，位于苏州的关联公司和舰有一名员工疑似感染，配合当地政府进行全员检测，生产活动逐步暂停。

据中国央视新闻报道，苏州昨日在发热门诊就诊患者和“愿检尽检”人员中，有四人核酸检测初筛及复核结果均呈阳性。全市取消各类公众聚集性活动，中小学校、幼儿园暂缓开学。

截至今天11时，苏州疫情中共发现冠病病毒阳性感染者八例，七例为确诊病例、一例为无症状感染者。

苏州目前封控和管控相关地区39个，其中苏州工业园区有一个封控地区和10个管控地区，同时苏州工业园区全域为风险防范区。

和舰科技位于苏州工业园区内，据联电官网消息，联电位于苏州8英寸晶圆厂和舰芯片制造公司有一名员工疑似染疫，目前配合当地主管机关进行全员检测，生产活动因而逐步暂停，待检测后配合主管机关核准即全面复工。

联电强调，事件对公司财务业务无重大影响，重申第一季业绩展望不变。

苏州工业园区党工委副书记、管委会主任林小明今天在新闻发布会上说，核酸阳性人员涉及的园区四家单位，员工居住在园区的有8159人，均已按要求落实管控措施。公安、疾控部门全力开展流调，目前已排查出密接265人。同时，对有进口业务的所有企业重点人员应检尽检。

林小明说，园区加强重点点位管控、社会面管控及核酸检测，自今天6时30分起，对园区居民开展核酸检测。截至11时，已完成35.07万名居民采样。