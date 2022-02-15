滴滴据报几乎全线业务都将裁员

中国网约车巨头滴滴出行据报已开启其旗下网约车、两轮车、货运等各条出行业务的裁员计划，总体裁员比例约为20%。

据《财经》杂志旗下事业部《晚点LatePost》昨天（14日）报道，近日，滴滴旗下网约车、两轮车、货运等各条出行业务都收到了裁员通知，国际化部门和自动驾驶部门则不受影响，后者是滴滴最独立的部门之一。

据悉，在1月中旬，滴滴创新事业部R-Lab就已开始裁员，国内业务全部裁撤，国际化外卖技术团队则并入国际化部门。该事业部成立于2017年，孵化出了滴滴外卖。

据滴滴内部人士透露， 本次裁员的执行将会非常迅速，本月底就完成通知，补偿为法定标准N+1。各部门的裁员比例不一，总体约为20％， 职能和业务线都要完成20％的指标。

截至2022年1月，滴滴日均单量约在2000万单，比上市招股书披露的2500万单低了五分之一。目前滴滴出行依然无法注册新用户，应用程序也仍未恢复上架，用户、收入都在严重流失，滴滴在网约车市场的份额也从近九成掉至七成。

滴滴出行自从在美国股市挂牌以来，一直是中国监管打击的目标之一。夹在美国和中国两个大国之间，滴滴出行在美国上市不到半年就在去年底宣布从美国退市。据《南华早报》上个月报道，两位知情人士透露，滴滴出行正在就今年第二季在香港进行公开售股计划（IPO）与香港当局方面进行讨论，为接下来退出美国股市做好准备。