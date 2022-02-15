星巴克中国回应“驱赶民警”：言语不妥引发沟通误会

星巴克重庆门店卷入“驱赶店门口吃盒饭民警”风波，星巴克中国昨天（14日）回应事件称，过程中不存在“驱赶民警”和“投诉民警”情况，并对其协调座位时因言语不妥发生误会的情况道歉。

“星巴克中国”官方微博昨天（14日）发布帖文称，经核实了解，2月13日有四位民警下午5点左右来到门店，在门店员工安排下于户外客区用餐，后因有其他顾客也希望在户外客区用餐，门店员工在与民警协调座位时因言语不妥而引发沟通误会，并对此表示歉意。

帖文强调，过程中不存在网传的“驱赶民警”和“投诉民警”情况，门店一直以来与所在地的警方沟通良好，得到警方的大力支持。

针对星巴克的道歉，一些中国网民并不买单，有网民留言称，“应暂停这家店的经营，并约束其公权力尊重公权力，特别是外资企业，必须明确显示对当地公权力的礼敬”。

据上游新闻昨天报道，有网民爆料，星巴克中国重庆磁器口门店前天“驱赶”在店门口吃饭的民警，声称影响品牌形象。消息引起不少中国网民愤怒，并给涉事门店刷差评抗议。

另据澎湃新闻报道，星巴克客服昨天回应称，正在与相关门店核实，调查事情原因，若相关情况属实，将会对涉事员工进行处分。客服还称，公司并没有规定不能在门店门口吃饭。

人民网网络评论部昨天在官微“人民网评”发文，呼吁星巴克收回傲慢。帖文称，民警执勤，工作时间长，往往无法按时就餐，也没有固定地点就餐，应获得的是基本的尊重，而不是歧视。

帖文也强调，无需过度突出星巴克的外企身份。驱赶民警这种做法，发生在国内企业身上也不容原谅。“谁伤害为公众服务的人，谁冒犯大众情感，谁就难逃大众谴责。”

不过，也有中国网民认为，事件真相未明朗之前，官媒就下场讨伐星巴克、“随意进行明显倾向性、引导性的评论”并不合适。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进昨天深夜在微博评论事件说，这场摩擦应初步定性为偶发事件，星巴克已表达歉意，警方如果不表达异议，建议让事情翻篇。

他认为，进一步热炒该事件可能导致很多舆论发酵点的出现，易被别有用心者加以利用破坏警民关系，最终走向网友们支持警察良好意愿的反面。

他还建议，不要因为一个门店对警察态度不好，就把星巴克是“洋品牌”这个标签拽出来骂；把洋品牌的错误轻易定性为“（对中国元素的）傲慢”加以鞭挞，不利于维护中国开放的大环境，也要避免不自觉递给美西方精英“中国社会敌视西方企业”“中国市场已经不适合西方企业发展”的把柄。

这不是星巴克首次在中国陷入舆论风波，去年12月，江苏省无锡市两家星巴克门店被爆料使用过期食材，做成畅销饮品售出；同时，主管、店员还“言传身教”篡改食材保质期、偷偷上架所谓“开封后不过夜”的糕点等。

事发后，市监局同步对全市其他82家星巴克门店开展排查，发现从业人员未戴工作帽、加工区物品摆放凌乱、消毒记录不全等15处问题，均已责令整改。

近日，无锡震泽路店、无锡昌兴大厦星巴克门店还因使用过期食品原料等行为，被无锡市新吴区市场监督管理局没收违法所得并罚款约137万人民币（29万新元）。