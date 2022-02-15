拜登团队认为在贸易谈判中对中国施压的能力有限

知情人士透露，尽管中国政府未能遵守与美国特朗普政府达成的贸易协议，但美国仍持续与中国进行协商，但这一进程可能很快就会结束。

据彭博社报道，知情人士称，美国总统拜登的政府官员在就第一阶段贸易协议的不足进行了几个月的谈判之后，已经失去了耐心，他们正尝试评估中国政府是否愿意做出任何进一步的让步，但认为这种可能性不大。

不过，白宫计划在拜登团队考虑下一步应对措施前，让会谈进行下去。

彭博社分析美国商务部数据发现，中国与美国特朗普政府达成第一阶段经贸协议两年后，它距其中规定的采购目标还有超过三分之一的差距。美国官员承诺会让中国承担责任，但没有提及反制措施的具体时间表。

拜登团队还强调，贸易协议没有解决长期以来美国对中国由国家主导的经济体系的关切。美国贸易代表戴琪表示希望在与北京的磋商中重点关注这一问题。

美国贸易代表办公室发言人霍琦上周在一份声明中称，美国将持续努力影响中国的周边环境，在美国国内建立韧性和竞争力，实现市场多元化，限制北京做法的影响，与盟友和伙伴合作，充分使用手头的工具来捍卫美国的经济利益。

根据中美第一阶段贸易协议，中国承诺在截至2021年的两年里，购买2000亿美元（约2690亿新元）的美国商品，但截至去年11月底，中国只实现了少过60%的目标。由41名美国参议员组成的跨党派小组本月7日致函戴琪，要求制定更全面的程序，把部分中国商品排除在惩罚性关税之外，因为这些关税对美企产生不利影响。

美国商会9日透露，如果要求中国兑现中美贸易协议的协商以失败收场，拜登政府将考虑对中国展开新的关税审查。中国外交部隔天回应，从自身单边利益出发进行威胁和施压，无助于解决问题。这也是美国对中国未兑现首阶段协议承诺接连表达不满以来，中国首次作出回应。