台行政院：福食管制权归中央 地方无权排除适用

针对台湾宣布福岛五县食品解禁，国民党立法院党团主张地方政府可制定比中央更高食安标准；行政院发言人罗秉成昨晚（14日）回应称，福岛食品涉及贸易外交等中央政策，权归中央，地方政府无权订定《自治条例》排除适用。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，行政院于2月8日宣布日本福岛周边五县食品解除禁令。国民党团为此要求将此行政命令由备查改为审查，也主张依大法官释字第738号解释，地方政府应可订定更高的食安标准。

罗秉成指出，福岛食品进口管制调整涉及国际贸易和外交政策，《宪法》第107条明文规定，权归中央立法并执行的专属事项，地方政府无权订定《自治条例》排除适用。

罗秉成说，食品具有流通性，食安卫生标准涉及依科学证据原则，所做的风险评估及管理，全台都是一致，依照均权原则判断，也应属于中央事项。

他补充道，司法院释字738号解释，是针对电子游戏场与学校、医院等设施，应保持距离所为之考量，因电子游戏场坐落各地，核照权限又归地方政府，因此才有因地制宜的地方立法空间。这与具流通性的食品及食安标准在性质上不同，不可相提并论。

民进党团副干事长黄世杰也称，《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）是多方贸易协定，各国都要采一致标准，才有合理公平贸易条件；用地方包围中央订定更严格标准，是破坏该地贸易标准，大法官第738号解释写得很清楚，要透过具体议题、个案权衡厘清，不能延伸到所有议题或由地方自由解释。

不过，国民党团首席副书记长李德维昨则说，大法官第738号解释已打脸行政院说法，大法官认为，《宪法》保障地方自治精神，前提是必须符合公众利益，因此，地方政府有权订定比中央更严格的福岛食品标准。

