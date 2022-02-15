林郑称香港没有大规模封城计划

香港特首林郑月娥今天（2月15日）重申，政府没有大规模封城的计划，会坚持动态清零，不会放弃或懈怠，也强调向冠病病毒投降不是选项。她也说，疫情变化速度快，不排除出现与特首选举有关的任何可能性。

综合香港01、东网、香港电台和《明报》报道，林郑早上在出席行政会议前告诉记者，港府将征用3000个公屋单位，将这些单位改作隔离设施。政府今天会和酒店业商讨征用酒店事宜，并会和大学商讨征用学生宿舍。

林郑承认，过去一周疫情在社区暴发的速度快，港府应对能力并没有达到理想程度，上星期已向中央做汇报。

林郑强调，港府有抗疫主体责任，坚定意志不放弃，以动态清零的目标、最积极有为的态度应对挑战。

她也说，要不断调整抗疫策略，不会掉以轻心，尽量做到人性化，例如围封强检带来不便，政府为居民提供一日三餐及其他支援；此外，港府得知市民担心受感染，所以派发检测包。

香港也将从今天起，开始向安老院及残疾人院舍的工作人员派发快速检测包，让他们的检测次数从三天一检增加到一日一检。

林郑也公布，港府已采购另外1亿多套快速检测包，数百万个快速测试包本周会陆续抵港，届时将优先派发给污水检测阳性的地区清洁工及居民。

林郑拒绝正面回应会否参加下届特首选举，只说现在的首要任务是带领政府抗疫。她也说，特首选举日子没有改变，但疫情变化速度快，须持续进行检讨并做出调整，因此不排除任何可能性。