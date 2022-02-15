台湾三立电视董事长林崑海逝世

台湾民进党派系之一“涌言会”精神领袖、三立电视台董事长林崑海昨晚（14日）过世，享年68岁。

三立媒体集团今天在网站公布，林崑海昨晚10时28分病逝于高雄荣总，家属、子孙等都陪同在侧，安详离世，走完人生最后一程。

综合苹果新闻网、联合新闻网、中时新闻网及《自由时报》等台媒报道，人称“海董”的林崑海，事业版图横跨政、商、媒，最为人熟知的是三立董事长身份。

林崑海经营录影带出租店起家，后跨足秀场，1983年与妻子张秀、妻舅张荣华合资成立三立影视，1993年进军有线电视市场，成立三立频道，之后逐渐扩大为三立电视。

林崑海并不是民进党党员，但党外人士回忆时说，在戒严时期，老三台时代资讯管道缺乏，林崑海制作街头运动、演讲等党外活动录影带出售，常在党外政见会或演讲场摆摊，利润很高，也与绿营人士建立深厚情谊。

林崑海曾在2001年谢长廷担任高雄市长时，以无党籍身分参选高雄市第二选区立委，但高票落选。虽从政之路不顺遂，但他政商人脉丰厚，也热心栽培新秀，近年逐渐成为民进党内新兴派系势力，原本被称“海派”，之后更名“涌言会”。

消息人士透露，林崑海因头颈癌进入末期病危而入院，但他不肯开刀，仅接受药物等非侵入式治疗，也进出加护病房多次。去年传出他的健康状况急转直下，总统蔡英文、行政院长苏贞昌都曾前往医院探视，其中蔡英文搭专机到高雄探视林崑海。

林崑海遗体已移往高雄市立殡仪馆旁的静思园会馆。据报道，因林崑海在政坛的地位，因此今晚南下参加台湾灯会主灯点灯仪式的蔡英文、苏贞昌很有可能改变行程，提前先到场吊唁。

台媒报道称，涌言会立委赵天麟担任民进党高雄市党部主委，积极带领子弟兵在地方选举冲刺，也让涌言会在高雄日益壮大，与新潮流的菊系分庭抗礼。林崑海辞世后，外界关注三立电视台的经营权与后续发展，也紧盯涌言会的发展动向，预料将牵动年底县市长与议员选战。