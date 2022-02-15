台国防部今确认大陆飞机迫近东引岛

台湾国防部今天（15日）确认中国大陆一架军机本月5日下午迫近台湾东引岛上空，并称，不排除是中国大陆军方使用民用航空器测试台军应变作为，还强调，台军已做好对应工作。

据台湾《自由时报》报道，台湾国防部发言人史顺文说，针对大陆一架“运-12”民用型运输机飞进东引岛上空，台军有初步判断。

不过史顺文以涉及台湾侦查能力，属军事机密为由，不透露该飞行器的确实轨迹，但他强调飞行器并无进入重要区域，也没进入到“领空”。

被问及大陆此举会否成为常态或“灰色地带手段”一环，史顺文称，不排除这是在测试台军的应变作为，但无论是挑衅或测试，台军都已做好对应工作，在不造成擦枪走火前提下，做好各项准备。

参谋本部联三次长室联战处长林文皇则说，台军将持续运用情侦监系统，掌握不明军机行踪并依照突发状况采取监控、驱离等作为；各级部队也将持续依照敌情威胁演练，因应大陆对台潜在安全影响，保持高度警戒并积极强化应处作为。

台湾东引岛与东沙岛本月相继发生中国大陆飞机迫近，台湾军方对前者应变迟滞，对后者以“口误”为由，否认大陆飞机曾进入台湾空域。

本月5日大陆一架“运-12”民用型运输机低空掠过马祖东引防区上空，飞机的发动机巨大噪音引起居民注意，民宅监视器还拍摄到其行踪。台湾陆军东引地区指挥部6日说明，经比对研析，为民用型定翼双桨飞行器短暂进入防区上空后即离开，其间防区全程均有严密监控。