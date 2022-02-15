大陆政协机关报指蓝委林为洲和陈以信是“暗独”

中国大陆全国政协机关报《人民政协报》上周六（12日）发文指国民党籍立委林为洲和陈以信是“暗独”人士。

《人民政协报》在题目为《促统必须同时和岛内“两股”势力作斗争》的文章中称，台湾出现“明独”和“暗独”两股势力，其中“暗独”是以反共之名行“反中”之实的国民党内少数顽固派，他们很多时候和民进党内反动派相互勾连合流，威胁两岸和平，破坏两岸交流。

文章指蓝营里有一批像林为洲、陈以信这样的公开勾结国际反华势力，暗地里与民进党合流，继承李登辉“两国论”路线的国民党人存在。

陈以信今天（15日）回应时说，对于《人民政协报》点名，他不予置评，但强调自己最支持“中华民国”，最反对的是台独，支持“中华民国”绝不是反华。

据台湾联合新闻网报道，陈以信指民进党政府最大失策在于单边押宝美国，完全断绝两岸关系发展可能，反让台湾陷入失衡危险当中，并呼吁中国大陆不要把寻求稳定平衡的作法当作反华，否则就会严重误判。

陈以信认为，国民党未来的路线应该是亲美与和陆兼顾，并呼吁朝野在对美与对陆关系取得平衡，就是要帮台海找到和平稳定策略，帮台湾找到永续发展方法，帮国民党找到重新执政路径。

林为洲则说，台湾民众都希望两岸之间维持和平关系，甚至可以共荣，但“显然最近不平静，（中国大陆）军机扰台情况越来越严重，甚至逼近领空或疑似飞到东引，这些疑虑让两岸更紧张”，并认为中国大陆也要对这种情况负起很大的责任。

国民党主席朱立伦今天回应说，区域和平是大家共同责任，任何造成区域和平的纷争、紧张，都不是大家所期待的，希望各方的说法都能够相互节制。

他强调，国民党的立场是捍卫“中华民国”，保卫、建设民主台湾，坚定民主自由与台湾人民利益优先，是最爱台湾的政党，所有考量都以台湾为主，国民党如此，国民党的立委也如此。

民进党立委陈亭妃则指大陆“太夸张”，认为如果依照大陆的标准，全部台湾人都是台独份子，相信大陆这番言论，只是让所有台湾派的人更坚持立场，绝对不会因大陆而有任何动摇。

