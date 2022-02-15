中国教育部将委托第三方机构开展“双减”工作独立调查

中国教育部今天（15日）召开新闻发布会时称，将委托有资质的、信誉度高的第三方机构开展学校落实“双减”工作的独立调查，并利用督导监管的平台，接受社会各方面的监督。

据中国新闻网报道，中国教育部今天召开新闻发布会，教育部基础教育司司长吕玉刚在会上介绍2022年基础教育重点工作任务。

吕玉刚说，2022年的重点工作任务之一就是巩固提高，聚焦“双减”，重点提高“四个水平”。他说，经过各地各校的共同努力，去年秋季“双减”工作取得明显成效，作业总量时长有效控制，作业管理制度普遍建立，作业设计水平不断提高，在规定时间内完成书面作业的学生由“双减”前的46%提高到90%以上。

他说，下一步，教育部将委托有资质的、信誉度高的第三方机构开展学校落实“双减”工作的独立调查，并利用督导监管的平台，接受社会各方面的监督，畅通群众反映意见的渠道和途径，进一步提高学校落实“双减”工作的水平。

按照中央提出的“双减”工作目标任务，今年当局将重点从以下四个方面持续巩固提高学校“双减”工作水平，包括提高作业设计水平、提高课后服务水平、提高课堂教学水平和提高均衡发展水平。

吕玉刚还透露，为夯实教育行政执法制度基础，目前当局正组织修订《教育行政处罚暂行实施办法》，以健全执法机构、提升队伍素质、完善执法机制提出明确要求。