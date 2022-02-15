英人权组织“香港监察”称网站无法从香港登陆

总部设于英国伦敦的人权组织香港监察（Hong Kong Watch）称，其官网在香港无法登陆，引起该组织对香港互联网审查的担忧。

综合路透社和美国之音报道，香港监察发起人罗杰斯（Benedict Rogers）昨天在一份声明中说，如果这不仅仅是技术问题，香港人或将因为《香港国安法》而无法再浏览该网站，那这就是对互联网自由的严重打击。

罗杰斯称，随着不断有网站被删除，“大家担心中国可能会开始将其网络防火墙引入香港。久而久之，这可能会对西方国家的科技公司在香港持续发展产生严重影响”。

香港监察称，根据互联网专家分析，香港方面已经封锁了香港监察的网站，多个香港网络供应商的用户都无法登陆。

香港监察续称，他们收到报告显示，包括电讯盈科、中国移动香港、香港宽频、网上行的用户都无法浏览他们的网站，而这种情况是因为网域名称系统被更改（DNS tampering）所致。

该组织在声明中引述发现事件的网络自由观察员张拿敦（Nathan Hammond ）称，这种情况跟去年1月“香港编年史” 网站无法在香港登陆的事件吻合，因此可以假定香港监察网站是香港警方要求封锁的。

“香港编年史”网站载有部分香港警察的个人资料，或许是被封锁的原因。去年，香港宽频曾经向传媒承认，是按照《香港国安法》要求停止连线至“香港编年史”。当时，有消息人士向网媒“香港01”透露，香港警务处国安处是首次引用《香港国安法》，要求网络服务供应商封锁该网站。

互联网服务提供商电讯盈科、香港宽频和中国移动香港没有回应评论请求。香港警方也没有回应评论请求。