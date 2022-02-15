澳新银行：清零政策对中国经济影响有限

澳新银行集团称，中国对冠病疫情采取的清零政策对经济影响有限，因为它具高度针对性和本土化。

据彭博社报道，以杨宇霆（Raymond Yeung）为首的经济学家在今天（15日）的一份报告中写道，就国内生产总值（GDP）而言，目前清零政策对中国经济仅造成约2.6%的影响。他们估计，假设这样的影响持续一个季度，这一影响是年度GDP的0.6%。

报告称，自冠病疫情暴发以来，表现最差的行业是租赁和商业服务以及酒店和餐饮服务，而这些行业仅占中国整体经济增长的4.7%。因此，中国目前经济放缓的主因不是疫情，而是结构性改革的结果，如各行业的监管收紧，努力削减经济中的债务，以及碳排放控制。

报告认为，清零政策抑制了零售业的增长，零售业尚未恢复到疫情前的水平，但这对经济活动的拖累仅限于地方社区而不是整个国家。

报告称，严格的港口管控并没有导致供应链瓶颈，相反，中国的集装箱周转时间实际上比许多其他国家短。此外，严格的检疫要求助长了消费者在国内的消费，外部收支也从疫情中收益。

早前，日本央行认为，中国对冠病疫情采取的清零政策或将延长供应链中断和全球通胀压力持续的时间，从而拖累全球经济增长。

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃也在上个月警告说，鉴于高度传染性奥密克戎变体的出现，中国应该重新评估其清零政策，因为这在逐渐成为经济负担，影响中国国内及全球经济复苏。