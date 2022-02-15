港民研：林郑最新评分31.9 反对率升至70%

香港最新民调显示，特首林郑月娥的最新评分为31.9分，有34%的受访者给予林郑月娥零分，反对率升至70%，民望净值为负53%。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港民意研究所今天（15日）公布最新特首民望及核心指标数字。

调查结果显示，林郑月娥的最新评分为31.9分，较1月下跌1.9分。她的最新支持率为18%，较1月下跌一个百分点；反对率为70%，较月前上升三个百分点；支持率净值为负53个百分点，下跌四个百分点。评分、支持率和支持率净值均是2021年6月以来最低，而反对率则是2021年5月以来最高。

香港时事评论员袁弥昌分析称，疫情恶化且充满不确定性，而港府缺前瞻性，老调重弹，上周又公布收紧防疫措施，可能令市民感到失望。他认为，特首选举临近，部份对林郑不满的市民或借此表态，这可解释为何反对率上升。

民研还调查了港民对五项核心社会指标的评分，分别是“法治”、“自由”、“繁荣”、“安定”和“民主”，以0至10分进行评价，五项指标分别得分为5.13、5.09、4.97、4.94和4.25分。相比一个月前，“法治”和“自由”指标均录得显著升幅，其中“法治”得分创2019年5月新高。

至于10项自由次指标中，“言论自由”、“罢工自由”、“结社自由”、“新闻自由”、“出版自由”和“游行示威自由”全部得分低于五分。

另外，在七项非核心指标中，相比半年前，“效率”指标录得显著跌幅。而“社会福利”、“文明”、“效率”及“平等”指标则同创1997年有记录以来新低，“治安”及“廉洁”指标则创2019年5月以来新高。