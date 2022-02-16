网传结婚证引发网民对“八孩母亲”身份质疑

网络流传的一份结婚证引发了网民对“八孩母亲”身份的质疑，江苏省徐州市丰县宣传部对此回应称，正在调查此事。

据财新网报道，丰县宣传部相关人员昨天（15日）回应财新记者，称已经关注到前调查记者邓飞微博所公布的杨某侠的结婚登记资料及由此引发的舆情。

丰县宣传部称，正在调查此事，“董某民和杨某侠的结婚登记是违规办理的。事件还在进一步调查中，对于公众关切的问题，调查组会给一个交代。”

前《凤凰周刊》记者部主任邓飞昨天发微博，称收到网友发来的一张以杨某侠名字与董某民在1998年8月登记的结婚证照片。

从结婚证照片看，这名此前通告中被认定为云南省女子“小花梅”的杨某侠，与被铁链拴锁的“八孩母亲”长相存在差异。很多网民质疑，两者并非同一人。

江苏徐州丰县一名女子被铁链拴在小屋的视频上月28日在网络热传。视频中的女子腊月隆冬中衣着单薄，表情木然，牙齿稀疏。（视频截取）

除了长相差异外，网民也对年龄问题提出质疑。董某民的八个孩子中，大儿子与二儿子年龄相差达13岁，最小的一个则只有两岁。如果铁链女真的是小花梅且今年已经52岁的话，那她40岁后还生育了七个孩子，并且50岁还能生子。

有网民推测，董某民的大儿子是小花梅所生，该女子后来失踪或死亡，而铁链女是另一名被拐卖女子，真实年龄更为年轻，董某民的年龄较小的七个孩子是其所生。

对于“八孩母亲”事件的新一轮网络舆情，《环球时报》前总编辑胡锡进发文称，如果这张结婚证是真的，而且能够通过可靠证据确认当年的小花梅与今天的铁链女不是一个人，那么徐州的通报就站不住脚了。

胡锡进说，他完全无法想象，有任何人敢冒如此大的风险制造信息陷阱，故意误导调查。但是另一方面，照片上的小花梅（杨某侠）与铁链女长相又的确存在差异。

胡锡进呼吁国家级媒体的权威记者组深入开展调查。他也建议网民对单一举证持开放态度，等候第三方权威信息证实其真实性。

胡锡进最后评论道：“我非常相信，真相将占据上风，所有的烟幕都将被驱散。在这当中如果有人提供了假材料，做了恶意误导，无论他是谁，只要他在中国大陆这块土地上，都将付出代价。”

江苏徐州丰县一名女子被铁链拴在小屋的视频上月28日在网络热传。视频中的女子腊月隆冬中衣着单薄，表情木然，牙齿稀疏。随后被网民发现，该女子精神异常，但却生育了八个孩子。

当地展开调查后，先后发布四份内容存在矛盾的通告。在本月10日的最新一份通告中，认定杨某侠是云南省女子小花梅，但并未写明其年龄。另外，其“丈夫”董某民涉嫌非法拘禁罪，云南省福贡县人桑某妞和其丈夫时某忠涉嫌拐卖妇女罪，上述三人已被采取刑事强制措施。