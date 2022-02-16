叮咚买菜净亏损收窄 员工流动没大变动

叮咚买菜2月15日公布2021年第四季度财报，净亏损收窄至10.96亿元（人民币，下同，2.32亿新元）。对于此前传出公司裁员1万人的消息，上海市劳动监察部门到公司进行实地调查，结果证明公司的员工流动与往年没有太大的变动。

据第一财经报道，叮咚买菜公布2021年第四季度财报，实现营业收入同比增长72%，至54.835亿元；净亏损10.963亿元，相较于上年同期净亏损12.455亿元，减亏幅度减少12%。得益于商品力和效率不断提升，公司宣布上海地区于12月份实现整体盈利。

在经营数据层面，2021年第四季度平台GMV为60.04亿元，同比增长59.6%；订单数量同比增长63.1%，至1.001亿。

2021年第四季度，公司投入的营销费用为3.58亿元，同比增长38.3%。公司解释称，营销费用主要用于开展市场活动以获取新用户。

在随后举行的财报电话会议上，对于此前传出公司裁员1万人的消息，叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖表示，受裁员消息影响，上海市劳动监察部门到公司进行实地调查，结果证明公司的员工流动与往年没有太大的变动。

对于互联网政策监管层面的风险，梁昌霖说，第一、叮咚买菜是一个以互联网为手段的实体公司，这是目前国家鼓励的方向；第二、公司一直深耕农产品上游，通过先进技术和供应链金融赋能农业，通过订单种植提升农产品品质和农业收入，2021年公司推出了“绿水青山”助农项目，帮助偏远地区的农户拓展销售渠道。