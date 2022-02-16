美国券商：中国央行也挡不住人民币升值势头

一家美国证券公司预计，人民币将在中国稳健的经常账户顺差推动下继续上涨。不过该券商也认为，如果奥密克戎变异预示着疫情的终结，则人民币可能在今年晚些时候迎来逆转。

据彭博社报道，富国银行证券外汇策略师纳尔逊（Erik Nelson）说， 尽管过去几个月中国经济增速放缓，货币政策放松且美元坚挺，但人民币仍然升势不改。周二人民币兑美元创下了约一个月来最大涨幅，接近1月末触及的年内高点。

纳尔逊在周二的报告中写道：“中国出口继续大幅增长，而出境游仍然受到疫情的限制，这些因素可能会在今年晚些时候开始变得不再利于中国，但就目前而言，尽管中国央行尽了最大努力，但人民币还在走强。”

尽管中国央行将中间价设在弱于基本面暗示的水平，但人民币兑美元2022年来已经上涨了0.3%。此前人民银行维持MLF利率不变，并对月内到期的MLF资金再次进行超额续作，为金融体系提供流动性支持。

不过纳尔逊写道，如果随着疫情消退中国出口受到海外消费者减少商品消费、增加服务支出的冲击，那么今年晚些时候人民币的涨势可能会失去动力。同样，如果随着世界重新开放，中国旅游业复苏，那么经常项目的前景可能会恶化。

他写道：“如果中国参与未来几个月可能的全球性全面重启，那么旅游逆差的再度扩张可能会通过经常项目重新开始推动资本外流。”

