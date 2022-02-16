雷军再失猛将：12号创始员工离职

小米创始团队成员、原小米技术委员会副主席兼秘书长李伟星离职。李伟星是小米的12号员工，2010年4月6日小米公司成立当天，与雷军一起喝小米粥的13人中，李伟星就在此列。他早期曾负责MIUI开发，后调任技术委员会。

据新浪科技报道，与雷军一起喝小米粥的13人中，有四名为联合创始人，另外九人为创始团队成员。李伟星是九人中首位离开者，其它八位目前仍在职。

另外，小米当前正陷入裁员风波，脉脉上有消息称小米计划裁员10%。有内部员工透露，小米在2021年绩效评分中，强制所有部门必须有10%的员工绩效为C，而两次绩效为C，就会被劝退。

据透露，在春节前的一次内部会议上，曾有高层对2022年的预判是“做好过冬准备”。该高层称，小米在外部面临着地缘政治、政策监管、行业竞争等压力，同时在主营业务和新业务的发展上也面临着不确定性。

所谓主营业务便是小米的手机业务。当前小米正在大力推进其手机的高端化，雷军提出了对标苹果，三年全球第一以及三年国产高端第一的目标。不过上述员工认为，小米要在高端市场对标苹果，还有很大的差距。从IDC数据来看，2021年全球智能手机市场，小米以14.1%的市场份额排名第三，苹果则以17.4%位居第二

针对裁员传闻，小米方面向媒体予以否认，称创业至今未出现过裁员情况，目前仍在招募人才。

创业喝小米粥的故事，一直被雷军津津乐道。2010年4月6日，雷军和12名创始员工在保福寺桥银谷大厦一起喝了碗小米粥，小米公司正式成立。在上述创始团队成员的合影中，既有林斌、黎万强和黄江吉等联合创始人，也有李伟星、孙鹏等早期初创员工。

李伟星从中山大学研究生毕业后，在微软工作了数年，从事Windows Phone软件研发。加入小米也是经其在微软的领导林斌引荐，与雷军见面聊了之后，他决定跟随雷军降薪创业。李伟星是小米早期MIUI系统开发的核心技术成员，后来升任MIUI副总裁。其相对正式的走向前台是在小米上市后的首次架构调整中。

2018年9月，雷军在内部邮件宣布了小米的组织架构调整和人事任命。这是小米上市之后的首次重大调整，也是小米成立以来最大的组织架构变革。

这场架构调整涉及到了上上下下多位联合创始人和中高层。一方面新设集团参谋部和集团组织部，进一步增强总部管理职能；另一方面改组电视部、生态链部、MIUI部和互娱部等四个业务部重组成十个新的业务部，一大批80后年轻高管走上前台。

李伟星便是其中被提拔的年轻高管之一。当时小米组建了四个互联网业务部，其中互联网一部负责MIUI核心体验，李伟星担任总经理，并且向CEO雷军直接汇报。不过此后，小米在互联网业务部的架构上进行了多次调整，李伟星也逐渐从MIUI的核心管理层中淡出。

值得注意的是，随着小米的上市和进入新的发展阶段，当初与雷军一起喝小米粥的创始团队成员在职的正在减少。当时喝小米粥的13人中，除了雷军、林斌、黎万强和黄江吉四名联合创始人，还有李伟星、孙鹏、范典、刘新宇、王海洲、李明、屈恒、秦智帆和管颖智这九名创始团队成员。