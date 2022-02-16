《求是》刊习近平讲话 批邪教式追星和资本无序扩张

中共中央机关刊物《求是》杂志官网昨天（15日）刊发中共总书记习近平的一篇讲话，要求对“邪教式”追星和资本无序扩张等问题加快完善立法。

这篇文章是习近平去年12月6日在十九届中央政治局第三十五次集体学习时的讲话，这次集体学习的目的是总结中国特色社会主义法治体系建设成效，分析存在的问题和不足，坚持走中国特色社会主义法治道路，更好推进中国特色社会主义法治体系建设。

习近平说，中国法治体系存在一些短板和不足，主要是：法律规范体系不够完备，重点领域、新兴领域相关法律制度存在薄弱点和空白区；法治实施体系不够高效，执法司法职权运行机制不够科学；法治监督体系不够严密，各方面监督没有真正形成合力；法治保障体系不够有力，法治专门队伍建设有待加强；涉外法治短板比较明显，等等。

在建设中国特色社会主义法治体系方面，他强调，必须扎根中国文化、立足中国国情、解决中国问题的法治体系，不能被西方错误思潮所误导。

习近平还说，要加强国家安全、科技创新、公共卫生、生物安全、生态文明、防范风险等重要领域立法，加快数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等领域立法步伐，发挥依规治党对党和国家事业发展的政治保障作用，形成国家法律和党内法规相辅相成的格局。

在民生领域立法方面，他强调，对群众反映强烈的电信网络诈骗、新型毒品犯罪和“邪教式”追星、“饭圈”乱象、“阴阳合同”等娱乐圈突出问题，要从完善法律入手进行规制，补齐监管漏洞和短板，决不能放任不管。

他说，这些年来，资本无序扩张问题比较突出，一些平台经济、数字经济野蛮生长、缺乏监管，带来很多问题。要加快推进反垄断法、反不正当竞争法等修订工作，加快完善相关法律制度。

习近平在讲话中也指出，要运用法治手段开展国际斗争。他说，要坚持统筹推进国内法治和涉外法治，按照急用先行原则，加强涉外领域立法，进一步完善反制裁、反干涉、反制“长臂管辖”法律法规，推动中国法域外适用的法律体系建设。要把拓展执法司法合作纳入双边多边关系建设的重要议题，延伸保护中国海外利益的安全链；并加强涉外法治人才建设。