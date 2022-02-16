中国多地婚姻数据出炉 初婚年龄推迟

中国多地2021年婚姻大数据相继出炉，多地结婚登记量逐年下降，而且初婚年龄推迟的现象明显。

据每日经济新闻报道，江苏省民政厅2月14日发布去年该省婚姻登记大数据，数据显示，五年来当地每年的结婚登记量逐年下降。江苏民政部门2021年共办理结婚登记466947对，登记总数较2020年下降5.16%。

从登记年龄看，2021年江苏全省初婚年龄平均为27.29岁，其中男性28岁、女性26.52岁。与前一年相比，男性平均初婚年龄略有推迟，女性的略有提前。

从其他地区公布的数据看，初婚年龄推迟的现象更为明显。

杭州2021年结婚登记人数，比上年增加2135对。杭州市民政局工作人员说：“一方面杭州是人才流入地，且大部分是适婚年轻人；另一方面我省实行婚姻登记全省通办，很多人感觉方便，且在杭州登记，还能留下美好的回忆。”

杭州去年男女结婚年龄比前一年略有推迟。男性初婚平均年龄28.5岁、女性27.1岁，与去年相比分别晚0.2岁、0.3岁。

在湖南岳阳，2021年全市共有24672对情侣喜提“红本本”。2017年，该市共有39271对男女办理结婚登记，2018年35329对，2019年31545对，2020年29194对，结婚登记人数逐年减少。从年龄看，男性初婚登记平均年龄29.2岁，女性初婚登记平均年龄26.3岁。

在浙江温州，2021年办理结婚登记的新人共有37027对（含跨区域办理结婚登记2483对），平均初婚年龄男性为29.1岁，女性为26.7岁，男性比上一年推迟0.4岁，女性比上一年平均推迟0.3岁。

在湖北襄阳，2021年度男女初婚的平均年纪男性为35.23岁，女性为33.96岁。2016年襄阳男女初婚的平均年纪为29.41和27.27岁，相比之下，五年里推迟了近五岁。

去年有个热点话题是“离婚冷静期”。2021年1月1日《民法典》正式实施，当事人离婚申请30天后，只要夫妻双方中有一方反悔，未亲自到婚姻登记机关申请离婚的，视为撤回离婚登记申请，“离婚冷静期”的实施以及婚姻辅导的有效开展，减少了冲动离婚的发生。

2021年江苏全省共受理离婚登记申请240435对，当年完成离婚登记134943对，占离婚登记申请总数的56.12%；87635对离婚申请在冷静期内主动撤回或逾期未办理视为撤回，占比36.45%；17857对因处于离婚冷静期或登记发证期，尚未办结，跨年至2022年继续办理。

也就是说，去年江苏近四成离婚申请在冷静期撤回。

在安徽合肥，2021年共有16851对夫妻在民政部门办理了离婚。这一数据与2020年同期的34591对相比降幅超过51%。

安徽阜阳也出现离婚数据较大幅度下降。据阜阳市民政局介绍，2021年全市办理离婚登记14105对，与2020年的28148对相比，减少了整整一半。以颍州区为例，去年1月份，离婚登记数为0，因为民法典去年1月实施，中间要经过30天的冷静期。2月份离婚登记为74对，相比往年同期有所下降。

浙江温州的数据则显示，去年男性离婚平均年龄40.6岁，女性离婚平均年龄37.8岁；婚龄10至15年的离婚数为最高，占总比的24.72%，婚龄在六至九年的占22.66%。