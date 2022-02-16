两香港返湘人员疑偷渡避疫 珠海悬赏举报偷渡客

香港疫情严峻，湖南郴州昨天（15日）公布两例香港返湘人员冠病确诊病例，被怀疑是为返乡“避疫”坐船偷渡经珠海到郴州。昨天网络传出一份珠海市疫情防控指挥部发出的通告，指目前香港疫情严峻，珠海面临偷渡疫情输入风险极高，要求各区即日起发动群众举报偷渡相关线索，每抓获一艘偷渡交通工具奖励10万元（人民币，下同，约2.1万新元）。

综合《星岛日报》、《明报》、《南方都市报》和央视网报道， 香港确诊个案屡创新高，农历新年后大批港人纷纷北上“避疫”，逼爆深圳湾口岸。湖南郴州市政府昨天通报，发现两例香港返湘人员冠病确诊病例，现已转至定点医院进行隔离治疗。

经核查，涉事的萧某、邓某康前天凌晨四时从香港坐船，当日早上五六时到达珠海市斗门区。六时左右，两人从珠海自行驾驶私家车，于当日下午四时左右抵达郴州，并自驾到郴州市第一人民医院南院进行核酸检测。两人当日在郴州还到过店铺买过饭盒和香烟，并一起入住一家酒店。当地相关部门已经排查出密切接触者和重点人群842人。

通报未交代两人从香港坐什么船到珠海，但目前往来香港及大陆的海上客运均已停航，斗门也非入境口岸，而且两人抵达珠海后，并未依照规定接受隔离检疫。许多网民质疑两人很可能是坐船偷渡。

对于是否偷渡，郴州市疫情应急处置指挥部人员昨天接受电话查询时说，“以官方公布为准，官方没有提，不能猜测”。至于两人为何在珠海没有隔离，他说：“我们也很纳闷，为这个正在做大量善后工作。”

另据珠海金湾区和珠海香洲区微信公号消息，两区疫情防控指挥部办公室昨天分别发出通告称，为最广泛地动员广大群众参与反走私、反偷渡专项治理行动，有效防范境外疫情输入，实行反走私偷渡线索举报奖励举措，举报运送、组织他人偷越国（边）境犯罪线索的，每抓获1艘（辆）偷渡交通工具者，奖励10万元；每查获1名组织者（俗称“蛇头”），奖励3万元；每查获1名偷渡者，奖励1万元。