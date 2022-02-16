重庆涉事星巴克门店被送白花扔鸡蛋 保洁欲清理被劝阻

重庆一家星巴克门店前天因疑似“驱赶吃盒饭民警”而陷入争议。昨晚一段网传视频显示，涉事星巴克店门前有人送来白花，还扔了一地鸡蛋。

根据沸点视频在微博上的一段视频，该门店门口摆放着一束白花，门前还有一地被打碎的鸡蛋。当有保洁人员想去打扫时，还有市民劝阻“不要扫，不要扫”。

对于视频中的行为，许多网民表示不赞同。获得高赞的一条评论说，如果想抵制这家店不要去消费就好，带头丢鸡蛋送花圈这种人也绝非善类。

有网民问，“环卫工阿姨做错了什么，要这样给她们增加工作量”；还有网民说，“有点当年反日砸味千拉面的味儿了，下一步是不是要上U型锁？”

上周日（13日）晚在网上流传的一张朋友圈截图显示，重庆沙坪坝磁器口古镇景区执勤民警在景区星巴克门口吃盒饭疑似被驱赶。

星巴克中国前天发声明道歉说，不存在“驱赶民警”和“投诉民警”的情况，是有其他顾客也希望在户外客区用餐，门店员工在与民警协调座位时因言语不妥而引发沟通误会。

在星巴克发出声明前，中国官媒人民网前天下午发表网评文章，质问星巴克，民警在店门口吃盒饭就妄加驱赶，谁给的权力？投诉民警，谁给的底气？

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进前天深夜发文称，星巴克已经表达歉意，警方如果不表达异议，建议让事情翻篇。

胡锡进认为，进一步热炒该事件可能导致很多舆论发酵点的出现，易被别有用心者加以利用破坏警民关系，最终走向支持警察良好意愿的反面，并劝请大家“应从警方不提供任何信息这个细节中体会、体谅警方不想升温事态的基本态度”。