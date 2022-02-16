中国上月CPI同比涨0.9% 低于预期

中国1月居民消费价格(CPI)同比上涨0.9%，为四个月低点，涨幅低于此前预估的中值1%。

根据中国国家统计局网站发布的今年1月全国CPI（居民消费价格指数）数据，中国居民消费价格上月环比上涨0.4%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.3%；食品价格上涨1.4%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.3%。

从商品种类及服务价格看，食品烟酒类价格同比下降1.8%，影响CPI下降约0.52个百分点。食品中，畜肉类价格下降25.6%，影响CPI下降约1.11个百分点，其中猪肉价格下降41.6%，影响CPI下降约0.96个百分点；粮食价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，交通通信、教育文化娱乐、居住价格分别上涨5.2%、2.9%和1.4%，医疗保健、衣着、生活用品及服务价格分别上涨0.6%、0.4%和0.4%；其他用品及服务价格下降0.1%。

环比方面，食品烟酒类价格环比上涨1.1%，影响CPI上涨约0.30个百分点。食品中，鲜果价格上涨7.2%，影响CPI上涨约0.14个百分点；水产品价格上涨4.1%，影响CPI上涨约0.08个百分点；畜肉类价格下降0.8%，影响CPI下降约0.03个百分点，其中猪肉价格下降2.5%，影响CPI下降约0.04个百分点。

其他七大类价格环比四涨一平两降。其中，交通通信、其他用品及服务价格分别上涨1.1%和0.9%，教育文化娱乐、医疗保健价格分别上涨0.2%和0.1%；居住价格持平；衣着、生活用品及服务价格分别下降0.5%和0.1%。

中国统计局城市司高级统计师董莉娟对上述数据进行解读时说，各地区各部门上月持续做好春节前重要民生商品市场供应，居民消费价格总体平稳。食品中，受节日因素影响，鲜果、水产品和鲜菜价格环比分别上涨7.2%、4.1%和3.1%；冬季腌腊基本结束，加之节前生猪出栏加快，猪肉供应充足，价格下降2.5%。

