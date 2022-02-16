中国舰机穿越宫古海峡 日本紧急起飞战机应对

日本海上自卫队在宫古海峡发现中国解放军舰机，日本自卫队紧急起飞战机应对。

据观察者网报道，日本统合幕僚监部2月15日接连发布中国军舰、军机动态称，当地时间2月14日晚10时，日本海上自卫队在冲绳县宫古岛西北约440公里处发现一艘中国海军052D型驱逐舰（太原舰），该舰向东南航行并穿越宫古海峡驶往太平洋。日本海自起飞P-3C反潜机进行情报收集和警戒监视。

另外，中国一架运-9情报侦察机2月15日也穿越宫古海峡，在东海和太平洋之间飞行，航迹图显示，运-9在太平洋空域期间进行盘旋飞行后原路返回。

