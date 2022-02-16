广东省委常委张虎二度出任副省长

据南方日报报道，广东省13届人大常委会今天召开第40次会议经表决，决定任命张虎为广东省人民政府副省长。

张虎此前为广东省委常委、政法委书记。这是他第二次出任广东省副省长，他曾于2019年3月至2020年6月担任该职务。

官方简历显示，现年55岁的张虎是山东汶上人，1988年4月加入中国共产党，1991年7月参加工作，中山大学地理学系自然地理学专业毕业，研究生学历，理学硕士、公共管理硕士，高级工程师。

1984年至1988年、1988年至1991年，张虎先后在北京大学和中山大学的自然地理学专业攻读本科、硕士。毕业后，他进入广州市水利局工作。2005年，他任广州市水利局局长、党委副书记，2008年任广州市水务局局长、党委副书记，2009年任广州市水务局局长、党委书记。

2011年，张虎任广州市委常委、组织部部长。2012年，他调至深圳，任市委常委、组织部部长，2015年转任深圳市委常委、常务副市长。

2017年，张虎进入广东省政府工作，任省政府副秘书长，办公厅主任、党组副书记；2018年任省政府党组成员、秘书长，办公厅主任、党组书记。

2019年3月28日，广东省13届人大常委会第11次会议召开第二次全体会议。会议经表决，决定任命张虎为广东省人民政府副省长。

2020年6月23日，张虎任广东省委政法委委员、书记。同日，广东省13届人大常委会第21次会议经表决通过，决定接受张虎辞去广东省人民政府副省长职务的请求。