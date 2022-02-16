中国投资者增持腾讯和美团股份至七个月高点

得益于有吸引力的估值，以及对中国政府整顿行动的担忧缓解，中国内地投资者对腾讯和美团的持股提高到七个多月来的最高水平。

据彭博社报道，彭博利用截至周一交易所数据的计算，中国内地投资者今年以来通过内地与香港之间的股市联通机制，净买入约3000万股腾讯的股份，将其合计持股比例提高至去年6月份以来的最高水平。这接近2021年早些时候创下的纪录。

数据显示，同样趋势也发生在配送巨头美团身上，交易员今年增持了逾5600万股股份。

彭博行业研究研究分析师Marvin Chen在报告中写道：“2022年伊始随着腾讯、美团和快手带领南向资金流动正常化，内地投资者对大型科技公司的信心可能正在转变。”

在中国政府去年对科技行业的整顿行动中，腾讯和美团等股票遭到内地投资者最猛烈的抛售。买兴重现可能预示着这些公司在经历了长达一年的下跌后，运势将逆转。另外，在政策明朗化，以及股价大幅下跌之后，一些华尔街公司和券商对中国科技公司的看法变得更加乐观。

尽管今年以来反弹6%，腾讯仍比2021年2月创下的峰值低36％，其预期市盈率仍比10年均值低13％。美团仍比一年前的高点低逾50％，其中包括今年下跌5％。

桥水第四季度也增持阿里巴巴、京东、拼多多等中国科技股。