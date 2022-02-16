朱易接受中纪委专访解答奥运选拔过程

美国出生的中国女子花样滑冰选手朱易两周前在北京冬奥赛事中频频失误，引发网民炮轰，也被质疑她是靠在北京大学担任院长的父亲朱松纯的关系才获得冬奥参赛名额等。面对相关争议话题，朱易接受中央纪委国家监委的专访时说就选拔赛过程和代表中国参赛等作出了回应。

根据中央纪委国家监委网站昨天刊出的采访稿，朱易介绍，奥运选拔赛一共是3站5场，选4场个人最好成绩相加，取总分最高的选手参加北京冬奥。三名女单选手都拼到了最后，她的总分稍微高一点点。

朱易还说，在那之前，她参加了花样滑冰大奖赛意大利站的比赛，第一次领略了世界大赛的风采。在教练的指导和帮助下，她的心态在短时间内得到了很大提高，在都灵刷新了个人运动生涯的最好成绩，这次经历让她对参加选拔赛有了更大的信心。

朱易强调，她的队友过去都有着很出色的成绩，也曾一起参加过比赛。选拔赛时，早上比短节目，下午比自由滑，这是她们第一次经历强度这么大的比赛。没有比赛的时候就不断地重复训练。她强调她们三个女孩都有很优秀的地方。

针对记者提出“这几年来你的中文说得越来越好，有没有做过什么特别训练”的问题，朱易回答，是因为终于回国了。她说，因为从小一直在美国生活，周围的人说的都是英文，在外面几乎没有练习中文的机会。

她自责的说，“这多少有点怪自己，因为爸爸妈妈在家里会用中文聊天，很多时候我是能听懂的，但是没怎么主动尝试去说，所以在语言组织上会有一些困难。”

朱易还说，回国这几年，在国家集训队大家都特别愿意帮助她，听不明白、表达不清楚的时候，他们从来都不着急，而是特别耐心地解释。

朱易说，代表国家出战奥运，真正站上了北京冬奥会对她来说，意义超级大。她说，这四年有过很多困难和挑战，受过大大小小的伤，也会因为失落感到迷茫，想着是不是就走到这里了？在最苦最难的时候，支撑着他们的就是要代表中国参加奥运会的这种信念，队友也给了她很大的支持和鼓励，让她重新找回自己。能够站到这里，她非常感恩。

朱易在两周前的两场比赛中失误频频，引起网民抨击。有网民质疑，她是靠父亲、北京大学人工智能研究院院长朱松纯的关系获得冬奥参赛名额；也有网民批评她的中文水平，以此质疑她对中国的效忠。

在昨天举行的比赛中，朱易连续完成三周跳后展露笑容，被中国媒体形容是“展现了真正实力”。