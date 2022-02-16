粤港澳、成渝等地将建设一体化算力网络枢纽

中国国家发展改革委等部门同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，均要求数据中心平均上架率不低于65%。

据路透社报道，中国发改委的复函显示，粤港澳大湾区枢纽规划设立韶关数据中心集群，起步区边界为韶关高新区。成渝枢纽规划设立天府数据中心集群和重庆数据中心集群。长三角枢纽规划设立长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群和芜湖数据中心集群。京津冀枢纽规划设立张家口数据中心集群。

上述四地区的批复文件均称：“尽快启动起步区建设，逐步落地重点建设项目。项目建设主体原则上为数据中心相关行业骨干企业，支持发展大型、超大型数据中心。”

发改委去年12月底批复四省市启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，这四个地区分别是内蒙古、甘肃、贵州和宁夏。

去年5月在贵阳举行的2021中国国际大数据产业博览会开幕式上，发改委创新和高技术发展司司长沈竹林宣布：全国一体化算力网络国家枢纽节点建设正式启动。

为进一步强化全国一体化大数据中心统筹布局，加快推进国家算力网络基础设施建设，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。