港媒：香港新增4285确诊 上万患者社区等候送院

港媒报道，香港今日（16日）新增4285宗确诊案例，是疫情两年多来新高，初步确诊也有超过3000宗，疫情没有回稳迹象。

网媒香港01引述消息人士透露上述消息，并称截至昨日，滞留社区等候送院的初步确诊及确诊者人数高达1万2000人。为了支援大批留在社区的轻症患者，医管局设立七家指定诊所，今日开始运作，专门服务确诊或初步确诊的市民，但不包括自我快速测试呈阳性的市民。

香港特首林郑月娥今早发布新闻稿称，香港第五波疫情急速发展令当前情况极为严峻，大大超出特区应对能力。她为此向中央提交报告，提请中央能尽快协助的具体诉求。

林郑说，危急时刻必须发挥“一国两制”优势，自从上周六（12日）与大陆第二次专题交流会后，双方对接工作已全面展开，范围包括流行病学专家交流、提升核酸检测能力、援建社区隔离及治疗设施、医疗物资保障及大陆供港物资供应五方面。

据香港《文汇报》此前报道，中国国家主席习近平对香港抗疫提出“三个一切”和“两个确保”的明确要求，包括特区政府要把稳控疫情作为“当前压倒一切的任务”，“动员一切可以动员的力量和资源”，“采取一切必要的措施”，“确保香港市民的生命安全和身体健康”，“确保香港社会大局稳定”。

林郑今天说，中央一直是香港最坚强后盾，定当按照习近平指示而行，会继续带领特区“以坚定意志用好中央支持，团结社会各界，倾尽全力抗击疫情，作为香港当前头等要务。”

另据香港电台网站报道，全国人大常委谭耀宗说，习近平的重要指示是个动员力，显示对香港同胞的关怀和支持，并动员全国之力，特别是广东省，支持特区防疫工作，他对此表示衷心感谢。

港区全国政协委员也发表共同声明说，习近平就支援香港抗击疫情工作作出重要指示，并委托副总理韩正转达对香港疫情的高度关注和对香港市民的亲切关怀，充分体现中央对香港全体市民的深切关怀，为香港抗疫工作指明方向和目标，全体港区全国政协委员表示衷心感谢和完全拥护。

声明还称，危难时刻，国家是香港的坚强靠山，这次中央最高领导人亲自作出重要指示，无疑为香港更好更快控制疫情送上一颗”定心丸“。

另外，中国生物制药昨日宣布，已采购7万套冠病抗原检测试剂盒，分别捐赠给香港政府和“全港社区抗疫连线”，希望可以助力香港抗疫，缓解当前检测能力超负荷的燃眉之急。