林为洲：如果我是暗独 台湾就全是台独了

对于被大陆《人民政协报》指是“暗独”一事，国民党立委林为洲昨天（15日）回应称，如果自己这样都是暗独，那台湾满街都是台独了。

据联合新闻网报道，林为洲说：“中华民国是主权独立的国家，如果这样也要叫台独，‘我想台湾大部分的人都是台独’。”

林为洲今天又在面簿发文称，自己支持中华文化，说中文、看华语电影、过年拜祖先、元宵吃汤圆，“喔，我大学还中文系呢”。

他还写道：“什么‘明独’、‘暗独’，我还‘猛毒’（2018年上映的美国超级英雄电影）嘞，都你们在讲。”

另一个被大陆点名的国民党立委陈以信也通过面簿发文称，自己被陆媒点名批评，起因来自他在春节期间访问美国华府，拜会多位友台联邦参众议员，并与行政部门与智库学者会谈。

陈以信说，对于陆方批评，他不予置评，但这趟除告知美国重要友人国民党即将重返华府外，就是呼吁美国各界鼓励两岸恢复建设性对话，这是对促进台海稳定、两岸和平有益的事，关心两岸关系的人应该肯定才对。

中国大陆全国政协机关报《人民政协报》上周六（12日）发表记者署名评论《促统必须同时和岛内“两股”势力作斗争》，直指林为洲和陈以信是“暗独”，是以反共之名行“反中”之实的国民党内少数顽固派，公开勾结国际反华势力，披着蓝营外衣，却暗地里与民进党勾连合流，对两岸关系的破坏力大于“明独”的民进党。