中国稀土价格创10年新高

供需矛盾突出的背景之下，中国国内稀土价格再创新高。同时，中国正不断提高对稀土行业的控制能力，着力重整稀土市场格局，提高市场集中度和议价权。

据第一财经报道，中国稀土行业协会数据显示，2月15日，国内稀土价格指数为426.8，续创历史新高，较今年初上涨24.78%。

稀土价格高企的主要原因是供不应求。中国自2006年起对稀土开采实施总量控制管理。今年1月28日，工信部和自然资源部披露了第一批稀土年度开采配额为10.08万吨，较2021年第一批开采配额增长20%，增幅与去年持平。

上海有色网稀土分析师杨文华分析说，近期稀土价格不断上涨，主要是市场供需不平衡所致，当前上游稀土矿原料、再生废料供应十分紧张。这主要是受环保以及战略资源政策性管控等因素影响，国内稀土矿开采指标增量有限，较难匹配逐年扩大的稀土产品下游需求，分离冶炼企业更多地依赖进口稀土矿。

缅甸是中国重要的稀土矿来源国，占比约10%。中金公司分析，尽管2021年末中缅封关政策松动，缅甸矿逐渐进入中国，但稳定产出仍需时间，稀土供应端将持续偏紧。

对于稀土价格未来走势，中金公司认为，2022年稀土供需缺口仍存，或将继续维持供需紧平衡，价格预计维持高位震荡。

厦门大学中国能源研究院院长林伯强表示，近期国际大宗商品价格普遍上涨，其中稀土价格已处于本轮周期的高点，从历史周期性来看，目前稀土价格后续上涨支撑力不足，存在一定下行区间，后期有望回稳。

稀土素有“工业黄金”之称。中国正不断提高对稀土行业的控制能力，着力重整稀土市场格局，提高市场集中度和议价权。

中国工信部原材料工业司副司长常国武在《“十四五”原材料工业发展规划》新闻发布会上说，要适度有序投放稀土探矿权和采矿权，加大勘查力度，摸清储量家底。优化稀土总量控制指标管理机制，科学调控开采、冶炼分离规模。建立科学合理的稀土二次资源综合回收机制，促进尾矿资源、伴生资源综合利用。引导稀土企业有序参与国际开发合作，鼓励企业、高校、科研院所与国外新材料企业和技术研发机构合作，提升稀土产业国际化水平。

常国武还提到，工信部会同相关部门进一步加强稀土行业秩序整顿，鼓励稀土企业按照市场化、法治化原则开展兼并重组，支持稀土企业集团向下游产业链延伸，提升自身发展能力和品牌影响力。支持优势地区，加快转型升级，打造稀土产业集群。

中国国内稀土行业在2016年完成了最近一次整合，形成了六大国有稀土集团，整合了全国所有稀土采矿权和冶炼分离企业，每年国家自然资源部和工信部会向六大集团分别下达原矿开采指标和分离冶炼指标。

为实现稀土资源优势互补、稀土产业协同发展，去年12月，中铝集团、五矿集团和和赣州稀土集团旗下的稀土板块重组成立了新央企中国稀土集团。中国稀土集团由国务院国资委持股31.21%，中铝集团、五矿集团和赣州稀土集团各持股20.33%；钢研科技、有研科技各持股3.9%。

业内分析，在新发展格局下，中国稀土集团的成立，有利于破解稀土产业链结构失衡、稀土深加工发展严重滞后、新技术新产品应用推广等制约稀土企业高质量发展难题，进一步畅通稀土产业链上下游以及不同领域之间的沟通衔接，集成创新资源，形成创新合力，加速推进科技成果转化应用，促进高端应用迈上新台阶，更好地保障传统产业提质升级和战略性新兴产业发展。

