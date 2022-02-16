俞敏洪：新东方度过最安静寒假 一切从头再来

新东方创始人俞敏洪今天在个人微信公号发文称，今年的寒假是新东方自成立以来最安静的一个寒假。他说，新东方的发展，几乎一切从头再来，需要他和他的团队做好长期奋斗的打算。

俞敏洪还在文章中说，春节后第一周上班，内心没有一点波澜，既没有因为春节休假七天产生对于工作的渴望，也没有七天后产生不想工作的懈怠，“因为我内心知道，新东方的发展，几乎一切从头再来，是一场新的长征，需要我和我的团队做好长期奋斗的打算”，一时的兴奋或者冲动，都不如心平气和做好远行的准备。这不是一场战马飞奔的争先，而是一场骆驼穿越沙漠的坚韧跋涉。

此外，俞敏洪还提到了启动不久的东方甄选，“春节期间，由于农产品的供应链和物流跟不上，东方甄选停止了直播。现在开工了，直播这周会慢慢恢复起来。”

俞敏洪2月1日在新东方教育科技集团2022年新春联欢会讲话中表示，新东方正在全力以赴、分秒必争在寻找并且开展新的业务，并且迅速找到了一些新的发展方向。

他说，新东方的素质教育体系正在不断搭建，过去做的游学、研学、营地教育等在全力以赴推动和发展。对于孩子自学的学习资料、学习系统的需求，新东方各个部门也都在努力，在符合国家政策的前提下，一步步开展新业务。

据新东方1月21日发布的公告，预期与截至2020年11月30日止六个月2.29亿美元的盈利净额相比，集团将于报告期间录得介乎8亿美元（约10.7亿新元）至9亿美元的亏损净额。此预期亏损主要由于业务终止对报告期间的总营收产生重大不利影响，及由此所产生的大量额外成本。