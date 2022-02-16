谦寻公司否认“薇娅3月复出”

网传中国淘宝“直播一姐”薇娅（真名：黄薇）将在3月谋求复出，薇娅背后的谦寻公司对此进行否认。淘宝直播平台的服务人员也回应称，“没有收到薇娅方要复播的计划”。

综合深圳商报、搜狐财经和都市快报报道，上周日（13日）网络出现“薇娅或将于3月在淘宝复出”的话题，薇娅曾经的直播团队也重新回到大众视野，亮相新的直播间。

有报道引述一名业内人士称，薇娅的店铺会在淘宝恢复上线，未来仍会以直播的形式展开工作，账号名称和粉丝不会改变。

另有知情人透露，薇娅于去年12月停播后，其直播团队并未解散或裁员，在放假一周后就恢复了工作，目前暂时服务于其他主播。

不过，薇娅先生董海锋名下公司谦寻控股否认上述报道，对“薇娅是否3月份在淘宝复出”说法回应称“不是”。

淘宝直播的一位小二在接受问询时也说：“我们没有收到薇娅方要复播的计划”，并称薇娅复播“不太可能”。

对于薇娅复出的消息，外界态度不一。有网民表示支持，称喜欢她的选品，“以后不要再犯了，在合法合规下阳光直播”。也有网民持相反意见，表示如果薇娅可以复出，“那是不是范冰冰郑爽王力宏罗志祥雪梨可以复出了”。

杭州市税务局稽查局去年12月对薇娅涉嫌偷逃税问题进行了查处。经查明，网络主播薇娅在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元（人民币，下同，1亿3600万新元），其他少缴税款0.6亿元，依法对薇娅作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。